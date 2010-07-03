Оставленную в поликлинике девочку могли украсть

Фото: стоп кадр из видео Москвы 24

Оставленную в столичной поликлинике девочку могли украсть, допускает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Мы можем проигрывать два варианта – начиная от того, что этот ребенок может быть украден и могут быть совершены преступления в отношении него, но повторюсь: при визуальном осмотре на девочке не было обнаружено никаких следов насильственных действий", – цитирует ее РИА Новости.

Омбудсмен рассказала, что девочка легко ответила на вопрос о возрасте, заданном на украинском языке. Ответить на вопрос по-русски она не смогла. Когда медсестра спросила по-украински, ребенок показал два пальца на руке, уточнила Кузнецова. Она добавила, что развитие ребенка соответствует скорее трем годам.

По словам Кузнецовой, девочка хорошо идет на контакт. "На фотографии она называет себя Нина, говорит про Надю, которая купила ей ботиночки. Она хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт, достаточно просто с ней заговорить, она аккуратна, хорошо слушается взрослых", – поделилась деталями Кузнецова.

Врачи сообщили о здоровье оставленной в поликлинике девочки

В больнице она пробудет около недели, передает Агентство "Москва". Дальнейшие шаги предпримут в зависимости от того, как быстро найдут родственников ребенка.

"Сейчас все силы направлены на то, чтобы найти законных представителей", – обратила внимание омбудсмен.

Уполномоченный также добавила, что в случае, если в течение недели не появится никакой информации о родственниках, девочку передадут в социальное учреждение.

16 мая в поликлинике на севере столицы обнаружили оставленную без присмотра девочку. Камеры видеонаблюдения показали, что ее привела неизвестная женщина.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".