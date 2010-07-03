Врач рассказала о состоянии оставленной в поликлинике девочки

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У оставленной в столичной поликлинике девочки диагностировали легкую форму ОРВИ, рассказала главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова.

"Девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь, словарный запас также соответствует ее возрасту, она достаточно контактна", – цитирует Жданову Агентство "Москва".

Врач отметила, что по физическому развитию ребенок соответствует своему возрасту – около трех лет.

16 мая в поликлинике на севере столицы обнаружили оставленную без присмотра девочку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ее привела неизвестная женщина.

Врачи сообщили о здоровье оставленной в поликлинике девочки

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется розыск родных, с ребенком работает психолог.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".