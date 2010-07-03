Детский омбудсмен прокомментировал ситуацию с оставленной в поликлинике девочкой

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович прокомментировал Москве 24 ситуацию с двухлетней девочкой, оставленной без присмотра в детской поликлинике.

"Ситуация, естественно, находится на контроле. Ребенок в больнице, с ним работает психолог. Психологически и медицински ситуация относительно нормальная, если так можно сказать при таких обстоятельствах. Ждем развития, будет ли найдена мама и что произошло. Это все в зависимости от тех обстоятельств, которые нам правоохранительные органы сообщат", – рассказал омбудсмен.

Бунимович также добавил, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице уже связывался с департаментами здравоохранения и социальной защиты, чтобы отслеживать происходящее.

16 мая двухлетнюю девочку нашли без присмотра в детской поликлинике № 15. Камеры сняли неизвестную женщину, которая привела ребенка в медицинское учреждение.



Сейчас девочка находится под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники СК ищут женщину, бросившую ребенка, а также возможных родственников малышки, с которой сейчас работают психологи.



Следователи также возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Расследование ведется по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".