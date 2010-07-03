Задержана мать оставленной в поликлинике девочки

Фото: Москва 24

Столичные полицейские задержали мать, оставившую маленькую дочь в одной из поликлиник Москвы, сообщает "Интерфакс".

Представитель столичной полиции Юрий Титов уточнил, что сейчас задержанную доставили для проведения следственных действий.

На видеозаписи, представленной СК, женщина заявила, что оставила ребенка в поликлинике из-за того, что не справлялась с обязанностями.

Видео: СК РФ

По предварительным данным, мать девочки является приезжей с Украины.

Ранее в Следственном комитете заявили, что родственники девочки установлены. В настоящее время они допрашиваются.

Девочку обнаружили 16 мая в поликлинике на севере столицы. Камеры видеонаблюдения показали, что ее привела неизвестная женщина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предположила, что оставленную в поликлинике девочку могли украсть.

Омбудсмен также рассказала, что ребенок легко ответил на вопрос о возрасте, заданном на украинском языке. Ответить на вопрос по-русски она не смогла.

Главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова, в свою очередь, рассказала, что у девочки диагностировали легкую форму ОРВИ.