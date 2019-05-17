Какая судьба ждет брошенную в московской поликлинике девочку

В столичной детской поликлинике 16 мая нашли маленькую девочку без присмотра. Камеры наблюдения сняли неизвестную женщину, которая туда привела ребенка. Сейчас правоохранители пытаются найти ее и родственников малышки. Разбираемся, почему кроху оставили совсем одну в медучреждении и что может ее теперь ждать.

Надя, Настя или Нина?

Фото: Москва 24

Вечером, 16 мая, в детской поликлинике № 15 обнаружили двухлетнюю девочку без присмотра. Ребенок был опрятно одет, причесан и легко шел на контакт. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина, скрывающая лицо за медицинской маской, приносит малышку в медучреждение. Затем она беспрепятственно покидает поликлинику. Заметив, что маленькая девочка находится в здании без взрослых, обеспокоенные ситуацией врачи вызвали правоохранительные органы.

Следователи опросили свидетелей и работников поликлиники и пытаются установить личность женщины, оставившей девочку. Следственный комитет по Москве распространил фото девочки и попросил всех, кто узнает кроху, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ столицы по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28. Правоохранителям важно найти родственников ребенка.

Фото: Москва 24

В СК уточнили, что, согласно правилам, оставленных детей сперва осматривают врачи. Поэтому кроху перевели в больницу для обследования. После осмотра специалисты не нашли на теле девочки каких-либо травм.

Тем не менее врачи диагностировали у малышки легкую форму ОРВИ. Главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова, куда поступила кроха, рассказала, что "девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь", а ее "словарный запас также соответствует ее возрасту".

С ребенком также начал работу психолог. В распоряжении редакции оказалось видео, на котором малышка сказала всего несколько простых слов. Так, отвечая на вопрос, как ее зовут, девочка произносит имена, похожие на "Надя" или "Настя". Позднее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова уточнила, что кроху зовут Нина. "На фотографии она называет себя Нина, говорит про Надю, которая купила ей ботиночки", – пояснила она.

Узнать у крохи имя кого-нибудь из родителей пока не получается. Удалось только выяснить, что ребенок живет в большом доме, куда нужно подниматься по лестнице.

Кузнецова также сообщила журналистам, что "в ближайшие несколько дней – порядка недели – ребенок будет находиться в больнице".

"Она хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт, достаточно просто с ней заговорить, она аккуратна, хорошо слушается взрослых. Хотелось бы отметить, что ребенок легко ответил на вопрос: "Сколько тебе лет?", который был задан на украинском языке. Сама девочка легко говорит на русском языке", – заметила омбудсмен.

Что могло произойти?

Следователи ищут родственников девочки, которую оставили в поликлинике на севере Москвы

Детский уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович сказал Москве 24, что пока трудно судить о том, что будет, если родственников девочки найдут. Он пояснил, что сначала необходимо решить все юридические вопросы – не было ли "оставления в опасности". "Мы ждем развития ситуации. Посмотрим, будет ли найдена мама и установлено, что произошло", – уточнил омбудсмен.



Евгений Бунимович детский уполномоченный по правам ребенка в столице Конечно, я держу ситуацию на контроле. Ребенок в больнице, с ним работает психолог. Учитывая ситуацию, слава богу, что ребенок в хорошем состоянии психологически и физически.

Бунимович добавил, что связался с департаментами здравоохранения и социальной защиты, чтобы отслеживать события. В свою очередь, омбудсмен Кузнецова сообщила журналистам, что рассматриваются несколько сценариев произошедшего. "Мы можем проигрывать два варианта. Начиная с того, что этот ребенок мог быть украден. И могли быть совершены преступления в отношении его", – заявила она.

Накажут мать?

Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в поликлинике на севере Москвы

Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Как пояснил Москве 24 источник в правоохранительных органах, в преступлениях подозревают родителей девочки. Но он подчеркнул, что "точно классифицировать действия родителей будет возможно только после их нахождения".



источник в правоохранительных органах Саму же малышку, скорее всего, придется передать в социальный приют. Ее судьба будет зависеть от органов опеки.

Он добавил, что родители девочки все же могут избежать ответственности. Например, если будет доказано, что кроху оставили в поликлинике, чтобы ребенок избежал еще большей опасности, например, домашнего насилия. Тогда ребенка вернут в семью, им будет оказана помощь. "Но такой исход маловероятен", – констатировал источник.



Мария Шустрова, Дарья Васильцева