Установлены родственники оставленной в поликлинике девочки

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Установлены родственники девочки, оставленной в поликлинике в Москве. Сейчас они допрашиваются, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"В настоящее время установлены предполагаемые родственники девочки, которая была найдена в городской поликлинике на севере Москвы. В настоящее время они допрашиваются в рамках расследуемого уголовного дела" – рассказала представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

16 мая в поликлинике на севере столицы обнаружили оставленную без присмотра девочку. Камеры видеонаблюдения показали, что ее привела неизвестная женщина.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предположила, что оставленную в поликлинике девочку могли украсть.

Омбудсмен также рассказала, что девочка легко ответила на вопрос о возрасте, заданном на украинском языке. Ответить на вопрос по-русски она не смогла.

Главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова рассказала, что у девочки диагностировали легкую форму ОРВИ. По физическому развитию ребенок соответствует своему возрасту – около трех лет.