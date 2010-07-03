Суд отпустил оставившую дочь в поликлинике женщину

Савеловский суд отпустил женщину, бросившую двухлетнюю дочь Арину в детской поликлинике на севере Москвы, передает ТАСС. Вместе с ней был отпущен сожитель.
Вскоре после доставки в зал суда женщине разрешили уйти в сопровождении матери и сестры. В ее действиях не нашли состава преступления.
Ожидалось, что гражданке Украины Марии Рудницкой, решившей, что ребенок помешает ее отношениям с 27-летним Шамилем С., изберут меру пресечения. Но этого не произошло.
16 мая Мария в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, медики вызвали полицию. На следующий день 21-летнюю подозреваемую задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
По данным СК, Мария с сожителем решили, что Арина будет им мешать. Других родственников девочки сейчас допрашивают.
Мария Рудницкая приехала в РФ из Винницкой области. В 2016 году у нее родилась дочка. С девочкой женщина общалась только на украинском, поэтому врачи поначалу не понимали ее слов, пока не стало ясно, что та не говорит по-русски.
На допросе в СК молодая мать сообщила, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что "не додумала".
Суд изберет меру пресечения для оставившей свою дочь в поликлинике матери
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