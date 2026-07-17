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17 июля, 08:26

Происшествия

ВС РФ за ночь сбили 243 украинских дрона над регионами

Фото: MAX/"Минобороны России"

В ночь с 16 на 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 243 украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаке подверглись 12 регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, удары отражены над Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Республикой Крым.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 16 июля до 08:00 17 июля.

Ранее сообщалось, что в Льговском районе Курской области 77-летняя пенсионерка пострадала при взрыве снаряда. Женщина нашла боеприпас в поле и подняла его, после чего тот сдетонировал у нее в руках. Пострадавшая лишилась пальцев и получила тяжелые раны. Сейчас она находится в больнице Курска, куда ее доставили после оказания первой помощи на месте происшествия.

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