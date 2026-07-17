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17 июля, 10:01

Экономика

Минсельхоз России ожидает в этом году хороший урожай

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Минсельхоз России ожидает в 2026 году хороший урожай, особенно на юге страны. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Лут на "Всероссийском дне поля", ее слова передает РИА Новости.

По словам министра, благоприятные погодные условия, в том числе обилие влаги, создали предпосылки для получения хорошего урожая именно в южных регионах страны.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых в прошлом году. Это около 142 миллионов тонн, 93 миллиона из них приходится на пшеницу. Он отметил, что объем растениеводческой продукции в стране вырос на 9%.

До этого в России начали строить первые теплицы для бананов. Лут сообщала тогда, что в стране можно выращивать что угодно. При этом Минсельхоз уже получал предложения о выращивании и более экзотических фруктов, включая красное киви.

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