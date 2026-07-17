"Мосбилет" собрал самые интересные мероприятия июля в столичных музеях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Жителей и гостей столицы во второй половине июля приглашают на экскурсии, концерты и мастер-классы в городские музеи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, 24 июля Музей Зеленограда совместно с лодочной станцией "Зеленый берег" проведет экскурсию на лодках по Большому Городскому пруду. Мероприятие начнется в 19:00.

С воды откроются виды на парк 40-летия Победы, дендропарк, здания научного центра и культурного центра "Зеленоград". Сопровождать группу будет профессиональный гид Наталья Федоренко, призер конкурса "Московские мастера" в номинации "Лучший музейный работник-экскурсовод". Событие рассчитано на участников старше восьми лет.

В музее-панораме "Бородинская битва" по субботам и воскресеньям в 15:30 проходит экскурсия "Почерк эпохи". Посетителям покажут выставку автографов 1812 года из коллекции музея.

В экспозиции представлены официальные документы с подписями императорских особ, письма военачальников эпохи Отечественной войны, а также записки художника-баталиста Франца Рубо с эскизами павильона для панорамы "Бородино". После экскурсии участники смогут освоить письмо стальным пером по старинным прописям и написать фрагмент из стихотворения Михаила Лермонтова "Бородино". Возрастное ограничение – шесть лет.

Государственный музей В. В. Маяковского приглашает на пешеходные экскурсии. 24 июля в 19:00 состоится прогулка "Вокруг Маяковского. Москва 1920–30-х годов". Участники узнают, как изменилась столица после Гражданской войны, и пройдут по Мясницкой улице. Встреча группы – у выхода со станции метро "Красные Ворота".

Экскурсия "Так я стал поэтом" пройдет 17 и 31 июля в 19:00. Маршрут начнется у станции метро "Чистые пруды" и завершится в Лубянском проезде. Гостям расскажут об улицах, связанных с жизнью поэта, и о значимых для него людях. Ограничение по возрасту – 12 лет.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина 25 июля в 15:00 и 30 июля в 19:00 проведет концерт-экскурсию "Студия". Заведующий отделом научной работы музея Владимир Попков расскажет о Московской экспериментальной студии электронной музыки, где создавались композиции к фильмам Андрея Тарковского "Солярис", "Сталкер" и "Зеркало".

После экскурсии выпускница Московской консерватории и Академии имени Гнесиных Софья Исрафилова исполнит произведения, созданные в студии. Завершится мероприятие чаепитием в кафе музея. Возрастное ограничение – шесть лет.

Московский государственный музей "Дом Бурганова" подготовил несколько пешеходных маршрутов. Экскурсия "Культурное наследие окрестностей Арбата" пройдет 23 и 31 июля в 12:00, 14:00 и 16:00. Участники увидят парковую скульптуру народного художника России Александра Бурганова.

Маршрут "От музея до храма" пройдет 30 июля в 12:00, 14:00 и 16:00 – гости прогуляются до храма Христа Спасителя. Экскурсия "От палат до модерна" запланирована на 24 июля в 14:00. Она запланирована от станции метро "Кропоткинская" через переулки к старому Арбату. Все экскурсии рассчитаны на участников старше 12 лет.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко приглашает на экскурсионные программы 17 июля в 18:30, 18 июля в 13:00 и 19 июля в 12:00. Посетителям покажут живописные работы, графику, акварели и проекты мозаики художника. В экспозиции представлены батальные сцены, пейзажи, натюрморты и портреты, в том числе виды Арктики и Антарктики. Возрастное ограничение – 12 лет.

Билеты на все мероприятия можно купить в сервисе "Мосбилет".

Между тем 10 выставочных проектов стартуют во второй половине июля. Экспозиции затронут темы космоса, истории медицины, литературы, ботаники, иконописи, современного искусства и анималистики. В частности, в Музее космонавтики откроются две выставки, приуроченные к памятным датам – 90-летию Владимира Рачука и 100-летию со дня рождения Гая Северина.