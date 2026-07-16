Проект "Лето в Москве" подготовил насыщенную программу с 17 по 19 июля

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проект "Лето в Москве" подготовил для жителей и гостей столицы насыщенную программу на 17–19 июля 2026 года. В эти дни состоятся десятки мероприятий от мастер-классов по йоге и цигун до фестивалей латиноамериканской культуры и шахматных турниров. Об этом сообщили организаторы проекта.

В летнем клубе "Москва", в частности, планируются творческие и спортивные занятия. 17 июля в 16:00 должен пройти мастер-класс по бисероплетению – участники создадут браслеты и обвесы с бусинами и шармами, посвященными героям социальной сети "ВКонтакте".

С 17 по 19 июля также будут проводиться тренировки по боксу. Участники освоят базовую боксерскую стойку, научатся правильно двигаться по площадке и выполнять одиночные удары с контролем техники. Взрослым тренер покажет правильную технику выполнения джеба, разберет механику бокового удара и проведет его отработку на лапах. Детям же расскажут о защитных техниках и корректной работе со скакалкой.

В эти же дни пройдут тренировки по пинг-понгу. Под руководством тренеров участники отработают технику подачи, наката и подрезки, получат советы по игре и попробуют себя в свободных партиях, а также сыграют в "Царя горы" и сразятся в парных турнирах.

Любителей шахмат ждут 17, 18 и 19 июля. Участники разберут тактические комбинации, классические шахматные задачи. Кроме того, состоятся игра в быстрые шахматы, блиц- и командный турнир два на два.

На занятиях по петанку гости освоят технику точных бросков, выбивание чужих шаров и приближение к оппоненту, получат советы по тактике игры, а также сыграют в "Точный выстрел", личные и парные турниры. Всех желающих ждут 17, 18 и 19 июля.

18 июля пройдут тренировки по фитнесу. Прокачать пресс приглашают в 13:00. В 14:00 начнется занятие W Balance – микс из пяти направлений: пилатес, йога, тай-чи, стретчинг и медитация.

В этот же день все желающие могут поиграть в мини-футбол. Два участника с помощью пульта в течение пяти минут будут управлять машинками и мини-мячом. Судья отследит все моменты игры, даст комментарии и научит правилам. Цель – забить машинкой гол, не выезжая за поле.

В воскресенье, 19 июля, в 11:00 начнется открытая тренировка по боксу со звездными тренерами, которая подойдет для любого уровня подготовки. В программе – разминка, отработка ударов и работа на мешках.

Попрактиковать йогу под открытым небом предлагают 19 июля в 11:00. Участники будут осваивать асаны, техники расслабления, дыхания и медитации. Необходим собственный коврик, рекомендуется приходить в удобной спортивной одежде и взять с собой питьевую воду.

Воскресенье завершится спортивной вечеринкой. С 17:00 под руководством чемпиона WBA Asia по боксу и основателя Lucky Boxing Никиты Солонина пройдет функциональная тренировка для гостей любого уровня подготовки. Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Baks (Руслан Тагиев). На площадке также будут работать фотограф и видеограф.

В музее-заповеднике "Коломенское" 18 июля состоятся мастер-классы по созданию анимационного фильма, подготовленные киностудией "Союзмультфильм". Ребята пройдут весь путь настоящего режиссера – от рождения идеи и создания персонажа до покадровой съемки. Занятия проведут в 12:00, 12:45 и 13:30.

18 июля с 17:00 на сцене "Круг" на Чистопрудном бульваре выступят участники второй смены лагеря "Молодежь Москвы" в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Акробаты, гимнасты и чирлидеры покажут номера.

На мастер-классах в летней мастерской 18 и 19 июля можно научиться выжиганию и росписи по дереву, рассмотреть картины известных художников и создать собственные. Занятия проходят на Чистопрудном бульваре, на улице Хачатуряна и на Авиационной улице.

На фестивальной площадке на Сухонской улице 18 и 19 июля в шале "Летний лагерь" – тематические мастер-классы по подготовке к летним путешествиям: создание настольных игр, декора для сада, планирование пикника, высадка цветов и мини-огорода.

В усадьбе Разумовского 19 июля с 16:00 до 17:00 – "Диалог с героем" проекта "Молодежь Москвы". Гости пообщаются с ветераном боевых действий, участником СВО Павлом Нечаевым. Обсудят ответственность за тех, кто рядом.

В рамках спецпроекта "Время возможностей" 17 июля с 11:00 до 12:00 на Бунинской аллее пройдет мастер-класс "Академия здоровых улыбок" для детей от 4 до 10 лет. В игровой форме они изучат чистку зубов, строение, профилактику кариеса, эволюцию зубной щетки, сыграют в викторину и получат подарки.

Множество интересных мероприятий подготовил арт-павильон "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади. Так, 17 июля с 15:00 до 17:00 пройдет мастер-класс "Текстильный пазл: собираем впечатления". Модельер, художник и стилист Катя Козырева расскажет, как создает одежду из фрагментов разных тканей, и предложит участникам собрать собственный текстильный пазл.

С 17:00 до 20:00 всех желающих приглашают сделать экспресс-макияж. Визажист локального бренда Climtcosmetics поможет подобрать подходящие средства, расскажет об особенностях косметики и выполнит легкий дневной или акцентный макияж с учетом пожеланий.

18 июля с 11:00 до 12:00 покажут мультфильм "Умка" киностудии "Союзмультфильм". С 14:00 до 16:00 состоится мастер-класс, участники которого оформят обложку блокнота. Это может быть рисунок или коллаж, либо то и другое вместе. Организаторы предоставят материалы: обычные и акриловые маркеры, цветные карандаши, вырезки из журналов, цветную бумагу и многое другое.

С 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс по алмазной мозаике. Гости познакомятся с основами техники и создадут собственный сувенир. День завершит занятие по созданию креативных бус, которое состоится в 18:00. Оно подходит как детям, так и взрослым и не требует специальных навыков.

В воскресенье, 19 июля, в 12:00 юным гостям покажут мультфильм "Смешарики". Затем начнутся мастер-классы. На первом, который пройдет с 14:00 до 16:00, научат росписи саше из гипса. Посетители познакомятся с основами росписи, подберут цветовые сочетания и оформят изделие в собственном стиле, создав оригинальный декоративный аксессуар для дома. Мастер-класс по созданию кольца на эластичной основе с жемчугом и камнями проведут с 16:00 до 17:00.

Кинопарк "Москино" приглашает провести выходные. Для гостей подготовили интерактивный тематический квест "Фильм, фильм, фильм", мастер-классы по изготовлению традиционного оберега и буквицы на бересте, каскадерское ковбойское шоу, постановочную съемку по фильму "Холоп", а также экскурсии и диджитал-аттракцион.

В парке 50-летия Октября в субботу, 18 июля, приглашают присоединиться к проекту "Парковый хор". Его основная идея – собраться вместе и исполнить любимые песни под инструментальный аккомпанемент. Для участия не нужна специальная подготовка: знакомые мелодии, поддержка ведущих и атмосфера открытости помогают каждому чувствовать себя уверенно и свободно.

В саду "Эрмитаж" 18 и 19 июля будет проходить Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве. Гостей ждут зажигательные ритмы, национальная кухня, лекции, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

В Нальчикском сквере 17 июля с 12:00 до 13:00 состоится "Диалог с героем" проекта "Молодежь Москвы". Гости пообщаются с ветераном боевых действий, участником операции на Северном Кавказе и СВО Константином Романовым. Он расскажет истории о службе и поддержке товарищей.

В этом же сквере в павильоне "Московское чаепитие" с 18:00 до 20:00 организуют вечер настольных игр, среди которых "Имаджинариум", "Дженга", "Мафия", "Крокодил" и другие.

На стадионе в парке "Останкино" 17 июля с 20:00 до 22:00 пройдет тренировка по фрисби. Команда "Сокол", шестикратный чемпион России, научит играть в алтимат – динамичную игру с дисками. А 18 июля можно посетить тренировку по лякроссу – командной игре, требующей скорости, выносливости и быстрой реакции. Раздевалки находятся рядом с хоккейной площадкой. Все оборудование полностью бесплатно.

18 июля на площадке перед строением № 574 проведут тренировку по лонгборду, который способствует развитию баланса. Можно принести свою доску или взять ее на месте.

19 июля в 11:00 на площадке у строения № 574 и в большом конном манеже Центра национальных конных традиций (павильон № 41) начнется фестиваль "День шахмат". Организаторы подготовили профессиональные турниры гроссмейстеров, любительские партии для всей семьи, экспозицию шахмат и творческие конкурсы. Кульминацией станет театрализованная постановка "Живые шахматы": участники военно-исторического клуба в роли фигур разыграют партию верхом на конях. Для профессиональных игроков и на представление требуется предварительная регистрация, любители могут записаться на блицтурнир на месте. Уличные мероприятия доступны всем.

В этот же день с 10:00 до 12:00 на площадке перед строением № 574 пройдет тренировка "Оздоровительный цигун". С 12:30 до 14:30 мастер спорта России Амаль Сафаров проведет тренировку по мас-рестлингу – якутскому виду единоборств.

Также 18 и 19 июля с 17:00 до 20:00 запланированы мастер-классы по кроссминтону – виду спорта, сочетающему элементы бадминтона, сквоша и тенниса.

Флагманские площадки программы "Мой район" расположены в разных административных округах столицы. В выходные на них подготовили мероприятия, посвященные Единому дню фольклора.

Так, 18 июля в 14:00 в парке "Усадьба Трубецких" состоится эстафета "Богатырские потешки". Юных гостей ждут состязания на силу, ловкость и смекалку. В 17:00 начнется эстафета "Лапотные бега". Участникам предстоит проверить свою скорость и ловкость. А в 20:00 пройдет эстафета "Скоморошьи забавы".

В субботу в 20:00 парк "Сосенки" приглашает детей и взрослых на мастер-класс по саберфайтингу – фехтованию в стилистике фильма "Звездные войны". Опытные мастера покажут эффектные постановочные бои и научат основам обращения со световым мечом. Каждый участник освоит базовые элементы и попробует себя в роли джедая.

В воскресенье, 19 июля, желающие могут принять участие в игровой программе "Потанцуем-поиграем". Под руководством ведущего они освоят несложные хореографические движения, посостязаются в командных эстафетах и выполнят задания под ритмичную музыку. Начало в 12:00.

В Перовском парке с 17:00 до 20:00 организуют танцевальные выходные. Творческое объединение музыкантов и вокалистов "Арт" приглашает на звуковой перформанс.

На флагманских площадках программы "Мой район" в выходные пройдут мероприятия в рамках проекта "Семейные игры". В парке 70-летия Победы 18 июля с 16:00 до 20:00 проведут мастер-классы и турниры по играм народов мира: шаффлборду, новусу, корнхолу, кульбутто, керлингу. А 19 июля с 16:00 до 20:00 здесь пройдут открытые турниры по лазертагу и мини-ориентированию.

На центральной площади торгово-развлекательного центра "Калейдоскоп" на Сходненской улице в субботу с 16:00 до 20:00 состоятся мастер-класс по стрельбе из лука и турнир по современным боям на мечах. В воскресенье с 16:00 до 20:00 приглашают на силовое многоборье, мастер-классы и открытые турниры по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната.

На территории зоны отдыха "Тропарево" 18 июля с 16:00 до 20:00 состоятся открытые турниры по лазертагу и мини-ориентированию, а 19 июля с 16:00 до 20:00 – семейные забавы: турниры, соревнования и веселые эстафеты, в том числе метание снаряда в цель, бои подушками и прыжки в мешках.

В районе Коммунарка на площади Туве Янссон 18 июля с 16:00 до 20:00 предлагают пройти по спортивному семейному маршруту. В программе – мини-гольф, гигантская дженга, батуты разной сложности, а также эстафеты по футболу и фитнесу. В воскресенье, 19 июля, с 16:00 до 20:00 всех желающих приглашают на мастер-класс по стрельбе из лука и турнир по боям на мечах.

В сквере на Рождественской улице 18 июля с 16:00 до 20:00 проведут спортивно-логические игры и силовое многоборье. Семьи примут участие в мастер-классах и открытых турнирах, в том числе по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната. На следующий день с 16:00 до 20:00 пройдут летние спортивные подвижные игры. В программе – фитнес-зарядка, спортивные загадки, веселые старты, батуты и аттракционы.

На территории зоны отдыха "Место встреч" на улице Академика Янгеля 19 июля с 16:00 до 20:00 организуют мастер-классы по играм народов мира. На стадионе "Авангард" 19 июля с 16:00 до 20:00 семьи могут присоединиться к спортивной эстафете. Им предстоит пройти полосу препятствий из батутов разной сложности, а также справиться с заданиями на силу и выносливость.

Активно провести выходные можно на Петровском бульваре. 17 июля с 12:00 до 21:00, а также 18 и 19 июля с 11:00 до 21:00 здесь предлагают поиграть в крокет.

В парке искусств "Музеон" 18 июля пройдет женский фестиваль спорта. С 11:00 до 19:00 запланированы групповые тренировки по фитнесу, йоге, танцам и сайклингу, публичные лекции и мастер-классы. В лектории выступят основатель бренда косметики Елена Крыгина, стилисты Алексей Сухарев и Владислав Лисовец, телеведущая Ассоль Васильева, предприниматель Полина Киценко. Для мужчин и детей будет работать отдельная зона с настольным теннисом, игровыми приставками и аквагримом.

19 июля в "Музеоне" состоится фестиваль "Две реки". С 11:00 до 19:30 профессиональные спортсмены продемонстрируют мастерство в академической гребле, заездах на лодках "Дракон" и "Викинг", водно-моторных видах спорта, хай-дайвинге и гидрофлае. Гости смогут попробовать катание на сапбордах, потренироваться на тренажере академической гребли, сделать аквагрим. Завершится фестиваль выступлениями артистов на плавучей сцене-барже и на сцене перед Третьяковской галереей.

Во Дворце гимнастики Ирины Винер на улице Лужники 19 июля стартует Международный шахматный форум "Москва-2026". С 11:00 пройдут четыре турнира: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, открытые соревнования среди детей до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 17 лет, а также "Турнир звезд" с участием гроссмейстеров Сергея Карякина и Эрнесто Инаркиева. Для гостей организуют турниры по быстрым шахматам и блицу, зону с настольными играми и напольными шахматными фигурами.

Олимпийский комплекс "Лужники" приглашает в экстрим-парк. С 11:00 до 21:00 запланированы свободное катание и чемпионат России по самокатному спорту в дисциплине "стрит".

Продолжить летний досуг можно будет на IX Международном фестивале искусств "Вдохновение". Он запланирован на ВДНХ с 23 по 26 июля. Программа включит уличные шоу, театральные постановки, концерты классической музыки и хореографические номера.

Ключевой площадкой станет территория у павильона № 1 "Центральный". Там гости смогут насладиться композициями Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора из советских фильмов, а также увидеть танцевальные номера артистов из Индии и Китая.