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18 июля, 10:26

Общество

В Рособрнадзоре заявили, что апелляции по пересдачам ЕГЭ не помешают поступлению в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники, которые не согласны с результатами пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ), могут подать апелляцию. Это не отразится на их шансах поступить в вузы, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС.

"Все готовы, как только будут поступать апелляции, все региональные комиссии настроены на то, чтобы быстро отработать результаты. Это никак не связано с тем, что ребята могут или не могут подавать документы", – заявил Музаев.

Глава ведомства уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны.

Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуаций, когда апелляция была рассмотрена с опозданием и это повлияло на поступление абитуриентов.

Между тем стало известно о существенном росте числа школьников, набравших на ЕГЭ-2026 70 и более баллов. Соответствующих результатов добились 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в 2025 году.

При этом количество тех, кто не преодолел минимальный порог, уменьшилось. Причем более половины сдававших учились в общеобразовательных школах, включая сельские.

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