КСИР заявил об атаке на военных США на базе в Кувейте

Фото: AP Photo/Iranian Revolutionary Guard

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о серии ударов по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, по данным Press TV, в ходе 18-й волны операции "Наср-2" иранские военные атаковали скопление американских солдат на базе Кэмп Арифджан в Кувейте. Несколько военнослужащих США погибли. Кроме того, беспилотник уничтожил радиолокационную станцию на авиабазе Али ас-Салем в той же стране, а также ангар для обслуживания вооружения и склад для БПЛА.

При этом пресс-служба министерства электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта заявила о вспыхнувшем пожаре в комплексе, совмещающем электростанцию и опреснительную установку, в результате иранских атак. Ведомство отметило, что работа комплекса была частично ограничена, пострадавших нет, службы ликвидируют последствия пожара.

Одновременно КСИР нанес удары по авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, беспилотники поразили ангары самолетов, топливные резервуары и несколько узлов связи армии США. Причем эта база является одним из ключевых центров для операций воздушных и морских сил США в регионе.

Ракетному удару также подверглась база ВВС "Принц Султан" в саудовской провинции Эль-Хардж. По информации IRIB, база была выбрана целью, поскольку на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Исламскую Республику.

Еще одной целью стала авиабаза "Муваффак Салти" в Иордании, где расположены американские военные. В операции использовались ракеты.

Помимо атак на базы, КСИР заявил о подрыве двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По версии иранской стороны, американцы обманным путем заставили суда пройти по заминированному маршруту к югу от пролива, в результате чего они подорвались и загорелись. Военно-морские силы КСИР подчеркнули, что пролив остается закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, вызванной действиями США.

В ответ военные США нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек. Вышка центра была поражена американскими ракетами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Через несколько месяцев стороны достигли временного перемирия и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля Вашингтон возобновил военные действия против Тегерана.

Это стало реакцией на удары иранских военных по судам в Ормузском проливе. В ответ республика атаковала 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте, что привело к продолжению взаимных атак между сторонами.