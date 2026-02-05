Форма поиска по сайту

05 февраля, 16:32

Экономика

Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых

Фото: 123RF.com/serezniy

Россия в 2025 году собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании об итогах работы растениеводства в 2025 году. Его слова приводит ТАСС.

С учетом новых регионов удалось получить урожай в размере порядка 142 миллионов тонн, из которых 93 миллиона приходится на пшеницу. Патрушев напомнил, что уже 7 лет подряд сборы зерна в РФ превышают показатель в 120 миллионов тонн, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, были обновлены несколько рекордов сбора урожая зернобобовых культур, сои и рапса. В это же время собранные овощи и картофель позволят в полной мере обеспечить российский внутренний рынок.

"Объем растениеводческой продукции вырос на 9%. Это внесло основной вклад в обеспечение положительной производственной динамики сельского хозяйства", – добавил вице-премьер.

Ранее в России началось строительство первых теплиц для бананов. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут указывала, что в стране можно выращивать что угодно. При этом министерство уже получало предложения о выращивании и более экзотических фруктов, включая красное киви.

