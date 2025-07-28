Аграриев юга России предупредили о потере до 25% урожая

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Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Народный фермер".

"Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлому году", – пояснил зампред ассоциации Константин Юров.

На данный момент аномально жаркая погода наблюдается в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Там уже был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Юров считает, что самая плохая ситуация зафиксирована в Ростовской области, где соответствующий режим объявлен в 21 районе.

Зампред "Народного фермера" объяснил, что засуха оказала сильное влияние на колосовые культуры, в том числе на пшеницу и ячмень. Однако, по его словам, пострадают и пропашные культуры – кукуруза и подсолнечник. Он уточнил, что в тех районах, где уже был введен режим ЧС, данного урожая уже почти нет. В частности, власти Краснодарского края оценили потери урожая в 2,8 миллиона тонн.

В настоящее время ассоциация ведет переговоры с поставщиками семян и удобрений, которые окажут помощь в этой ситуации. Также Юров надеется на поддержку со стороны властей и федерального центра. Он считает, что многие аграрии могут не пережить этот год.

На ситуацию уже обратили внимание депутаты Госдумы, которые готовят обращение в Минсельхоз. Зампред комитета ГД по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил, что для помощи аграриям будут выделены субсидии из федерального бюджета. По его словам, единственной мерой поддержки является агрострахование, однако по нему аграрии смогут вернуть лишь 40% затрат.

Местные власти также признают проблему. Например, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за жары в регионе вместо 11 миллионов тонн зерновых будет собрано лишь 8 миллионов.

В Крыму режим ЧС был введен в 8 районах в начале июля. На этом фоне местный Минсельхоз уменьшил прогноз по озимым зерновым и зернобобовым культурам с 1,5 до 1,1 миллиона тонн.

"В этом году у нас будет неурожай по зерновым культурам и овощам, но не сколько из-за жары, а из-за отсутствия осадков. При этом были годы гораздо хуже, например 1994-й. Поэтому я не вижу в этом что-то неожиданное", – указал первый зампред Госсовета республики Сергей Цеков.

В свою очередь, Минсельхоз тоже признает проблему, но при этом сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллионов тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предполагает, что урожай будет меньше. Однако, по его словам, это не отразится на внутреннем рынке. При этом экспорт, по его словам, уменьшится.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявляла, что весенние заморозки привели к потере 100 тысяч тонн плодовых и ягодных культур в России. Однако, по ее словам, благодаря высоким темпам закладки садов и интенсификации производства было получено около 2,1 миллиона тонн плодово-ягодной продукции.

Также министр назвала самым надежным инструментом защиты от рисков агрострахование с государственной поддержкой. Такой метод даст аграриям уверенность в развитии и сохранении бизнеса. В текущем году на обеспечение работы инструмента из бюджетов всех уровней выделено рекордное количество средств – 7 миллиардов рублей.

