Вице-премьер Патрушев: цена на картофель зависит от урожая

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Подорожание картофеля напрямую зависит от урожая, рассказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В 2023 году был рекордный урожай, из-за чего цены на картофель упали, а в 2024 году аграрии вырастили его меньше. Из-за этого стоимость мешка овоща "отыграла" свое падение, объяснил чиновник.

Он также отметил, что аграрии не могут работать себе в убыток. Для того чтобы удовлетворить спрос и остановить рост цен, в этом году были увеличены посевные площади картофеля. Патрушев подчеркнул, что это уже принесло результат, так как больше цены не растут.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. При это он отметил, что это потребует большого количества денег и соответствующих цен.