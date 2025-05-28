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28 мая, 12:52

Политика

Лукашенко призвал вырастить картофель и для России, и для Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии, передает телеграм-канал издания БелТА.

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России (Владимира Путина. – Прим. ред.), где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем", – отметил глава страны.

При этом, как указал Лукашенко, это потребует большого количества денег и соответствующих цен.

Ранее президент Белоруссии рекомендовал сажать картошку из-за сложных погодных условий. Он уточнил, что заморозки, прошедшие в апреле и мае, повредили посевы, однако добавил, что ситуация не критична.

В свою очередь, Владимир Путин был удивлен новостью о нехватке картофеля в Белоруссии. Лидер предложил закупать картофель у соседей. Однако замглавы администрации президента Максим Орешкин возразил, указав на недостаток продукции в республике.

Позже Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с картофелем. Президент Белоруссии рассказал, что весь картофель продал России.

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