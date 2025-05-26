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26 мая, 20:35

Экономика

Путина удивил дефицит картофеля в Белоруссии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин был удивлен новостью о нехватке картофеля в Белоруссии. Об этом пишет RT.

В ходе встречи с представителями предпринимательских кругов российский лидер предложил закупать картофель у соседей. Однако замглавы администрации президента Максим Орешкин возразил, указав на недостаток продукции в республике.

"Как закончился? <...> Максим (Орешкин. – Прим. ред.) говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?" – с сожалением высказался Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал сажать картошку из-за сложных погодных условий. Он уточнил, что заморозки, прошедшие в апреле и мае, повредили посевы, однако добавил, что ситуация не критична.

В число пострадавших, по словам Лукашенко, вошли зерновые культуры, а также лук и морковь. На фоне этого он призвал больше сеять указанные овощи, заверив, что цена на них как у соседей, так и внутри страны останется "хорошей".

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