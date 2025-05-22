Лукашенко призвал высаживать картофель, чтобы не знать проблем

Фото: 123RF/lenazajchikova

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал высаживать картошку из-за сложных погодных условий, чтобы не знать проблем. Его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех", – отметил он.

По словам белорусского лидера, заморозки, которые были в конце апреля – начале мая, нанесли ущерб посевам, однако ситуация не критична. Как подчеркнул Лукашенко, среди пострадавших зерновые культуры, но их засеют кукурузой.

Он также указал на необходимость посева в луке, моркови и других овощах.

"Будет хорошая цена и у наших соседей, и внутри страны, есть возможность заработать какую-то копейку", – добавил глава Белоруссии.

Ранее Минсельхоз России заявил о гибели 100 тысяч гектаров посевов из-за плохой погоды. По словам главы ведомства Оксаны Лут, показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.

Сообщалось, что стоимость черешни и персиков в России может увеличиться на 35–50% в случае их дефицита. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий. В частности, плодовые деревья, которые пострадали от заморозков в 2023–2024 годах, нуждаются в восстановлении.

