Экономист Мосягин: черешня и персики могут подорожать на 35% в РФ

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Стоимость черешни и персиков может увеличится на 35–50% в случае их дефицита в России, заявил преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, в 2025 году существует высокая вероятность нехватки указанных продуктов. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий. В частности, плодовые деревья, которые пострадали от заморозков в 2023–2024 годах, нуждаются в восстановлении. Оно может занять два или три года.

"Уже в 2023 году потери урожая черешни в Краснодарском крае достигли 50%, а в 2024 году повторные заморозки в Ставрополье сократили урожай персиков на 40%. Это создает кумулятивный эффект: даже при благоприятной погоде в 2025 году предложение будет ниже докризисного уровня на 25–30%", – пояснил экономист.

В 2023 году нехватка черешни в разгар сезона вызвала резкий рост стоимости до 600–800 рублей за килограмм, что вдвое превышает средний уровень цен, обратил внимание Мосягин. Если в текущем году урожай составит только 60% от нормы, розничная цена может достичь 700–900 рублей за килограмм.

Специалист также отметил, что импорт ягод и фруктов из Турции или Ирана может помочь смягчить дефицит, но это приведет к увеличению стоимости продуктов, поскольку логистические расходы и пошлины могут добавить 20–30% к закупочной цене.

Сдержать рост цен получится, если агропромышленный комплекс внедрит морозоустойчивые сорта и технологии. В настоящий момент эти меры применяются лишь в некоторых хозяйствах, например 15% садов в Южном федеральном округе пользуются современными методами защиты.

Однако без системных инвестиций дефицит и колебания цен станут постоянными для теплолюбивых культур, отметил экономист.

При этом цены на лимоны в России не должны значительно вырасти на фоне сокращения импорта из Турции. Страна совместно с Узбекистаном являются крупнейшими поставщиками лимонов в Россию. На их долю приходится две трети от общего импорта, указал ранее глава президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, если приостановка экспорта в Турции продлится до будущей осени, у российского бизнеса будет достаточно времени, чтобы переориентироваться и избежать дефицита лимонов на рынке.