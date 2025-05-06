Экономист Абрамов: бананы в России подорожали на 13,3% за неделю

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Бананы в России за прошедшую неделю резко подорожали на 13,3%, а за год это значение выросло на 6,3%, заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, с 26 апреля по 3 мая индекс "Мишек" увеличился на 0,5%, как и на прошлой неделе, в результате роста цен на морковь (+14,3%) и детский мармелад Fruit-Tella (+11,2%).

В то же время стоимость конфет "Мишка косолапый" снизились на 18,2%, а на молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности – на 12,0%.

"По данным на 3 мая, индекс "Мишек" вырос на 8,6% за год. Подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло "Олейна" (+46,2%), сливочное масло "Домик в деревне" (+30,9%)", – пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

При этом сельдь "Матиас" и самый дешевый белый хлеб выросли в цене на 16,8%, а молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности – на 10%. Также рост коснулся плавленого сырного продукта "Фетакса" – на 8,3% и черного чая "Акбар" – на 4,6%.

Однако россиянам стала доступнее морковь. Как подчеркнул Абрамов, ее стоимость упала на 31%. В свою очередь, цена мармелада Fruit-Tella снизилась на 16%, яиц "Окские" категории С1 – на 13,7%, бюджетных куриных тушек – на 12,1%, а конфет "Мишка косолапый" уменьшилась на 5,2%.

Согласно данным Центробанка, на 21 апреля годовая инфляция в России составила 10,3%.

Ранее россиянам пообещали, что стоимость лимонов в стране не претерпит значительных изменений в связи с уменьшением импорта из Турции из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, к настоящему моменту уже сформированы предложения по поставке этого продукта за счет других международных направлений, где есть поставщики.