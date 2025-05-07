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07 мая, 16:13

Политика

В Госдуме призвали заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей

Фото: 123RF/austler

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей, передает телеканал "360".

В своем обращении парламентарии подчеркнули, что за последние годы стоимость детского питания увеличилась на 45–67%, что в 2–3 раза больше, чем инфляция. Также они отметили, что 40% сырья для детского питания завозится из-за границы, а 80% российского рынка занимают иностранные бренды.

"Представляется целесообразным разработать программу государственной поддержки производства социально значимых продуктов детского питания, которая установит фиксированные цены на продукты под брендом "Российское качество", – заявили депутаты.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить из него "премиальные" продукты, например мясо на кости, ребрышки или круассаны. По мнению депутата Сергея Лисовского, когда разрабатывалась первая версия перечня, власти опирались на опыт и законодательство СССР.

Однако в то время в стране наблюдался дефицит товаров, и они производились только в одном виде для каждого наименования, соответственно, разнообразия не было, подчеркнул депутат. В настоящее время к основным продуктам относится все мясо, за исключением бескостного. Однако продукция на кости может стоить дорого, при этом еще десять лет назад такой товар был не востребован.

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