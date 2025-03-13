ФАС проверит наценки на почти 30 категорий продуктов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит наценки на 29 категорий продуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках исследования будут рассмотрены корзина социально значимых продуктов питания, которые относятся к товарам первой необходимости. Кроме того, будут проанализированы цены на помидоры, огурцы, макаронные изделия, а также сыры различных видов: твердые, полутвердые и мягкие.

Служба обратилась к 36 крупнейшим торговым сетям и двум торговым онлайн-площадкам с запросом предоставить информацию о средних закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и продаж за февраль 2025 года.

"В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения", – подытожило ведомство.

Ранее ФАС сообщила, что в России снизили цену на шесть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Служба провела экономический анализ цен производителей на эти препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для РФ странах.