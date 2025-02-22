Росстат сообщил о падении цен на некоторые товары

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Цены на некоторые товары упали, несмотря на инфляцию в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Самое большое снижение цен было выявлено на таблетки "Синупрет" (на 12,5%). Стоимость куриных яиц упала на 11,2%, а унифеновира – на 10,1%. Кроме того, среди товаров со сниженными ценами Росстат выделил компьютерные планшеты (4,1%), смартфоны (3,7%) и смарт-часы (3,2%).

Ранее эксперты выяснили, что стоимость моркови с 2024 года упала на 58%, так же как и конфет "Мишка косолапый", детского мармелада и куриных яиц категории C1 – на 33,3, 11,1 и 2,4%.

Вместе с тем сильнее всего в 2024 году дорожала икра лососевых рыб – на 51%, рассказывали ранее эксперты. В топ также вошли сливочное масло, оливковое масло, картофель, лук, баранина и апельсины. Рост стоимости более чем на 20% был зафиксировал лишь на 20 позициях из 833, добавляли специалисты.

