Союзмолоко: в России выросла доля фальсифицированных сыров и сливочного масла

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В России зафиксировали рост объемов подделок сыров и сливочного масла, следует из данных Национального союза производителей молока, которые приводит газета "Ведомости".

"Доля фальсификата в молочной отрасли на протяжении последних 10 лет планомерно снижалась и в последние годы достигла минимума в 1,5%. Однако в последнее время мы наблюдаем рост числа нарушений как в традиционной торговле и сегменте HoReCa, так и в сетевой рознице", – заявили в ведомстве.

Риски существуют и для госзакупок, где цена является главным фактором, предупредили специалисты. Они объяснили, что недобросовестные поставщики могут предлагать продукцию с заменителем молочного жира.

В Союзе заявили о необходимости использовать ФГИС "Меркурий" для госзакупок, чтобы мониторить товары, которые подлежат ветконтролю. Глава ведомства Артем Белов в беседе с "Интерфаксом" отметил, что это нужно для сертификации продуктов, которые поступают, например, в социальные учреждения.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области выявило в обороте фальсифицированную молочную продукцию производства ООО "Гринмилк".

Выяснилось, что продукция вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление. Информацию передали правоохранителям.

