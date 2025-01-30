Россельхознадзор выявил листерию в мясе птицы казахстанского производителя

Фото: 123RF/ffphoto

Бактерию листерию обнаружили сотрудники Россельхознадзора в мясе птицы казахстанского производителя "Макинская птицефабрика", передает пресс-служба надзорного ведомства.

Служба отобрала пробы от партии охлажденного филе цыпленка-бройлера вышеназванной компании в рамках госмониторинга за качеством и безопасностью животноводческой продукции, поступающей на территорию РФ.

Найденные в ходе исследований бактерии в продукции стали первым выявленным нарушением в этом году, уточнили в ведомстве. Листерия является возбудителем опасного инфекционного заболевания человека и животных, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы, подчеркнули в Россельхознадзоре.

В связи с этим ведомство ввело усиленный лабораторный контроль за данным производителем, а также оперативно оповестило получателей продукции для изъятия из оборота партии мяса птицы.

Вместе с тем Россельхознадзор доложил, что за 2024 год специалистами в Алтайском крае было отобрано и исследовано в подведомственных аккредитованных лабораториях на показатели качества и безопасности 145 проб животноводческой продукции. При этом в 15 образцах были установлены несоответствия требованиям действующего законодательства.

"Учитывая факты неоднократного выявления листерии и сальмонеллы в мясе птицы предприятиям Республики Казахстан ТОО "Восток Бройлер", АО "Усть-Каменогорская ПТФ", ТОО "Макинская птицефабрика", ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "КазГерКус" Россельхознадзором изменен статус в Реестре предприятий Таможенного союза ("усиленный лабораторный контроль" и "временно ограничен")", – добавили в ведомстве.

Между тем в ГД предложили ввести административную ответственность за нарушение порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронной форме. Это влечет за собой нарушение прослеживаемости подконтрольных товаров и создает риски поставки потребителям фальсифицированной, некачественной и/или небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Так, за первичное нарушение будет устанавливаться ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, а на юрлиц – от 10 до 20 тысяч рублей.