Фото: телеграм-канал "Безопасность и качество"

Кондитерская фабрика "Колос" приостановила выпуск и реализацию печенья "Картошка" из-за начавшейся на производстве проверки, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Накануне Госстандарт Белоруссии признал опасными и внес в соответствующий список российские печенья "Картошка" от челябинского "Колоса" и орешек с вареной сгущенкой "Любимая лавка". Причиной стало использование при изготовлении продуктов большого количества консервантов: в орешках – бензоата натрия (Е211) и консерванта сорбиновая кислота (Е200) в "Картошке".

Как отметили в пресс-службе компании, они получили соответствующие сведения от белорусских партнеров, в связи с чем "Колос" планирует выяснить все обстоятельства.

Между тем в 2025 году в России окончательно утвердят ГОСТ на шаурму после повторных исследований продукта. Причем, по словам академика РАН Геннадия Онищенко, в новом документе нужно проработать регламент обработки мяса.

Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму в апреле 2024 года. В результате организация зафиксировала в одном из 29 образцов золотистый стафилококк. Всего нарушения санитарно-эпидемиологических норм были обнаружены в продукции 27 торговых марок.

