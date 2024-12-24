ГОСТ на шаурму может появиться в России в следующем году

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В России в 2025 году окончательно утвердят ГОСТ на шаурму, тогда же он вступит в силу. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения ", – отметил Протасов.

По его словам, ведомство планирует повторные исследования шаурмы. Как подчеркнул Протасов, эту категорию необходимо держать на контроле.

Кроме того, в разработке находится ГОСТ на принципы пищевой безопасности в общепите, также в ближайшее время будет утвержден стандарт на натуральную косметику.

Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму в апреле этого года. В результате организация зафиксировала в одном из 29 образцов золотистый стафилококк. Также сотрудники Роскачества нашли в 15 образцах кишечную палочку.

Выяснилось, что нарушения санитарно-эпидемиологических норм обнаружены в продукции 27 торговых марок. Лишь две шаурмы из 29 были без нарушений.