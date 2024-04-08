Роскачество обнаружило опасные бактерии в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга

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Роскачество исследовало продаваемую в Москве и Санкт-Петербурге шаурму и зафиксировало в одном из 29 образцов золотистый стафилококк, что может быть смертельно опасным для человека. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации Роскачества, бактерия была найдена в шаурме от "Ашана". В организации сообщили, что причиной возникновения в продукции стафилококка мог быть испорченный соус, однако, возможно, это произошло из-за страдающего данным заболеванием сотрудника торговой точки.

Ведомство предупредило, что в шаурме из "Ашана" и Chef Doner обнаружили листерии, которые могут способствовать развитию токсокоинфекции или листериоза.

Также сотрудники Роскачества нашли в 15 образцах кишечную палочку: Ozon fresh, Restoria, "ВкусВилл", "Dostaевский", "Мираторг", "Глобус", "Самая вкусная шаурма", Chef Doner, "Добрые съести", "Кафе кебаб", "Шаверленд", "Шаверно", "Кручу верчу", "Просто Вася" и "Super кебаб". По информации ведомства, присутствие такой инфекции говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении или о нарушении условий перевозки и хранения.

Таким образом, в результате проведенных исследований выяснилось, что нарушения санитарно-эпидемиологических норм обнаружены в продукции 27 торговых марок. Лишь две шаурмы из 29 были без нарушений.

В Роскачестве уточнили, что всю информацию передали в надзорные органы. Spar, "Лента", "Ашан" и "Пятерочка", например, уже провели внутренние расследования, поэтому направили заявки на повторные испытания. Ozon также изменил технологию приготовления шаурмы. Остальные также заявили о проверках и дополнительном контроле.

Ранее стало известно, что Роскачество организует исследование энергетических напитков, а уже в 2024 году проверит точки продажи шаурмы. В первую очередь это коснется тех товаров, при производстве которых должны соблюдаться температурные режимы. Глава организации Максим Протасов напомнил о недавней проверке пельменей, результаты которой были достаточно негативные.

