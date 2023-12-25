Роскачество проверит шаурму и энергетики в России

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Роскачество организует исследование энергетических напитков, а уже в 2024 году проверит точки продажи шаурмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу организации Максима Протасова.

Ведомство продолжит исследования мясной продукции. В первую очередь это коснется тех товаров, при производстве которых должны соблюдаться температурные режимы. Протасов уточнил, что энергетические напитки ведомство решило изучить из-за вопросов к их содержанию.

Протасов напомнил о недавней проверке пельменей, результаты которой были достаточно негативные. Роскачество, подчеркнул он, продолжает работу с производителями.

"Уверены, что следующее исследование должно подтвердить, что эта работа привела к тому, что ситуация улучшилась. Собственно говоря, продукты, требующие серьезной работы с температурной цепочкой, станут нашим фокусом на 2024 год", – заключил Протасов.

Ранее Роскачество проверило красную икру в России и выявило кишечную палочку и иные бактерии у ряда торговых марок. Специалисты изучили как развесные, так и фасованные товары 24 производителей по 37 критериям качества и безопасности.

Стало известно, что кишечная палочка присутствовала в красной икре "Меридиан", "Камчатское море", "Сахалин рыба", "Московский рыбокомбинат", "Восточный берег", "Royal Black", "Лента", и "Форвард-С".

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