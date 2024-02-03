Суд арестовал владельца и повара иркутского кафе, где 11 человек отравились шаурмой

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Владелец и повар иркутского кафе, в котором отравились шаурмой 11 человек, арестованы судом на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры Иркутской области.

В ведомстве сообщили, что прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения для повара и владельца кафе, в котором отравились люди. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемых под стражу до 1 апреля 2024 года включительно.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее, 2 февраля, губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что 9 жителей, в том числе два ребенка, были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением в Иркутске. У них диагностировали острую кишечную инфекцию.

Согласно данным администрации Иркутска, в больницу с признаками пищевого отравления обратились 16 человек, большая часть из них проживает в Ленинском районе.