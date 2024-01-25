СК возбудил дело после массового отравления людей в Тульской области

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в Тульской области, где в конце декабря 2023 года в городе Плавске после употребления водопроводной воды свыше 200 человек почувствовали ухудшение самочувствия и признаки отравления. Об этом ТАСС сообщили в региональном СК.

В ведомстве указали, что дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Документы переданы в 1-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Руководитель следствия по региону Владимир Усов на брифинге 25 января заявил, что в городе в общей сложности отравились более 200 человек. Он добавил, что все, кто почувствовал ухудшение самочувствия, пили сырую воду. На данный момент назначен ряд экспертиз, проведены осмотры водонапорной башни и системы очистки, уточнил Усов.

В конце декабря прошлого года в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что почти 50 жителей Плавска заболели кишечной инфекцией, одной из причин которой могла стать зараженная водопроводная вода. Там уточнили, что у большинства заразившихся выявили норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. В результате инцидента ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование, также были организованы мероприятия по обеззараживанию воды и ежедневный контроль качества.

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