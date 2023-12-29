Почти 50 человек в Тульской области заразились кишечной инфекцией из-за водопроводной воды

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Почти пятьдесят жителей города Плавск Тульской области заболели кишечной инфекцией. Одним из возможных источников инфекции могла стать вода в кране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, в Плавске зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. Как говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора, одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода.

В настоящее время проходит санитарно-эпидемиологическое расследование случаев кишечных инфекций в Плавске. Помимо этого, сейчас организованы мероприятия по обеззараживанию водопроводной воды, а также проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения.

Помимо этого, в прокуратуре Тульской области сообщили, что сейчас организована проверка по информации, размещенной в социальных сетях, о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода. Прокуроры оценят организацию водоснабжения на территории района.

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