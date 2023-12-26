Эксперт рассказал, как вернуть деньги за несвежий товар

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Россияне могут потребовать вернуть деньги за несвежий продукт. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

По его словам, важную роль играет время, прошедшее с момента покупки товара.

"Одно дело, если потребитель купил товар и практически сразу дома заметил, что он испорчен. Например, молоко скисшее или мясо имеет запах. Другой вопрос, если порча была обнаружена спустя некоторое время. Здесь у продавца может возникнуть вопрос, а как потребитель перевозил этот продукт, как он его хранил. Поэтому лучше обращаться с претензией в как можно меньший промежуток времени с момента покупки", – отметил специалист.

Чтобы вернуть деньги за испорченный товар, необходимо прежде всего обратиться в магазин, где была приобретена продукция, и предъявить претензию в устной форме.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если продавец отказывается принимать претензию в устной форме, нужно оформить ее в письменном виде на имя руководителя магазина. Желательно предъявлять документ в двух экземплярах, чтобы на втором поставили отметку о принятии. В обоснование своих требований можно приложить кассовый чек или распечатку с карты, а сам товар – передать магазину, чтобы он, например, провел экспертизу. Также можно направить претензию магазину по электронной почте.

"Если в возврате денег будет отказано, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или обратиться в суд", – добавил эксперт.

Если после употребления несвежего продукта человек отравился, у него есть возможность не только вернуть деньги за несвежий товар, но и получить компенсацию. "Необходимо получить медицинское заключение, о том, что имел место факт отравления. Желательно, чтобы была информация о его причинах, что это произошло из-за употребление конкретного продукта", – говорит Павлов.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" При отравлении можно компенсировать не только стоимость самого продукта, но и вред, причиненный здоровью, моральный вред и утрату трудоспособности, если она была. Все это также следует в претензионной форме потребовать у магазина. Если будет отказано, можно взыскать эти суммы в суде.

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