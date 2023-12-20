Эксперт рассказал, чем опасны кассы самообслуживания

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При пользовании кассой самообслуживания есть риск отсканировать не все товары или пробить покупку другого человека. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, одна из проблем касс самообслуживания заключается в том, что те, как и любая другая техника, могут зависнуть в неподходящий момент. "Во время сканирования товаров или оплаты может произойти чисто технический сбой. Например, что-то не так считалось и касса зависла", – пояснил Беляев.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Может быть чисто человеческий фактор, когда ошибается сам покупатель. Например, он попытался отсканировать товар, а тот не пробился или случайно прошел два раза. В первом случае у покупателя могут возникнуть проблемы с охраной, когда он начнет выходить из магазина и запищит рамка. Во втором – итоговая сумма чека окажется выше, чем ожидалось.

Помимо того, на кассе самообслуживания покупатель может случайно оплатить товары другого человека. "Например, один начал сканировать товары, что-то забыл, решил вернуться в торговый зал и не закрыл чек. Подошел второй покупатель и стал пробивать свое. По итогу он оплатит уже не только свои товары, но и те, которые были отсканированы предыдущим пользователем кассы. В этом тоже мало приятного", – обратил внимание специалист.

Если покупатель случайно отсканировал лишние покупки и оплатил их, он может обратиться к старшим кассирам или менеджерам с просьбой вернуть денежные средства. "Теоретически можно добиться возврата операции, но это такая потеря нервов и времени", – отметил аналитик.

Во избежание неприятных ситуаций при пользовании кассой самообслуживания рекомендуется не терять бдительность.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик С одной стороны, технологии облегчают нашу жизнь. С другой, создают новые риски. Поэтому чем сложнее техника, тем внимательнее и аккуратнее надо к ней относиться.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если ценник товара не совпал с суммой, пробитой на кассе. Отмечается, что в этом случае потребитель имеет право оплатить покупку по стоимости, указанной в торговом зале. Если продавец откажется принимать деньги, тогда нужно сделать фото ценника рядом с товаром и написать жалобу на имя руководства магазина. Кроме того, можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

