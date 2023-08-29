В приложении "Госуслуги" появилась возможность проверки подлинности товаров

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Гусева

В приложении "Госуслуги" стала доступна возможность проверки подлинности товаров, срока годности, названия производителя, веса и объема продукта. Для этого необходимо отсканировать специальный знак на упаковке товара, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров "Честный знак". Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах", – говорится в сообщении.

После сканирования приложение покажет зеленый, серый или красный статус. Первый означает, что с товаром все в порядке, второй – продукт уже продавали или существуют несоответствия в описании, третий – товар не прошел проверку или приложение установило другие нарушения.

С помощью такого сканера также можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки.

Ранее гендиректор брендингового агентства Андрей Ионочкин рассказал, что производители продуктов имитируют названия и цвета более известных брендов, а также играют с буквами, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный. Такой метод он назвал стратегией хамелеона.

По его словам, у потребителей ограниченный объем внимания, поэтому они не могут детально изучить информацию на этикетке. К тому же иногда люди воспринимают товар "в целом", видят упаковку со словом "Крестьянское" или "Кремлевское" и автоматически дописывают слово "масло".

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