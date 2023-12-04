Эксперт рассказал, что делать при несоответствии ценника товара его стоимости на кассе

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Покупатель имеет право взять товар по указанной на ценнике стоимости, даже если на кассе сумма оказалась выше. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

По его словам, если ценник относится к конкретной вещи, то она должна быть продана именно по такой цене, не выше. Как правило, если на кассе высвечивается другая сумма, то продавцы стараются урегулировать конфликт мирным путем и отпускают товар по указанной в торговом зале стоимости. Но так бывает не всегда, предупредил юрист.



Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если магазин отказывается продавать товар по заявленной цене, то потребитель может сфотографировать ценник рядом с товаром (должно быть видно, что и название, и артикул относятся именно к той вещи, которую он намеревался приобрести), после чего написать претензию в адрес руководства магазина. Также можно подать жалобу в органы Роспотребнадзора.

Если же покупатель только дома обнаружил, что товар ему продали выше указанной на прилавке цены, можно вернуться в магазин и потребовать вернуть лишне уплаченную сумму.

"Необходимо прийти с чеком, также сфотографировать ценник и обратиться за возвратом разницы в цене", – пояснил Павлов.

Ранее у россиян появилась возможность проверить подлинность и срок годности товара в приложении "Госуслуги". Для этого необходимо отсканировать расположенный на упаковке похожий на QR-код графический символ. После этого приложение покажет зеленый, серый или красный статус. Первый указывает на то, что с товаром все в порядке, второй – что продукт уже продавали или есть несоответствия в описании, третий – товар не прошел проверку или приложение установило другие нарушения.