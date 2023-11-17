Эксперт рассказал, как распознать контрафакт в аптеке

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Распознать некачественный препарат может любой человек с помощью мобильного приложения госсистемы "Честный знак". Для этого надо отсканировать код Data Matrix, после чего появятся все данные о товаре. Об этом заявил в интервью радио Sputnik директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов.

По его словам, путь препаратов от производителей до аптек прозрачен, поскольку в РФ действует система маркировки лекарств. На каждой упаковке отечественных или зарубежных лекарств есть код Data Matrix – это обязательный элемент маркировки. Просканировав его с помощью приложения "Честный знак", потребитель получит всю информацию о данном препарате, сказал эксперт.

Он отметил, что нелегальные производители не смогут загрузить контрафакт в систему "Честный знак". Если лекарство со свежей датой производства, но без маркировки, – это повод для сомнений в покупке препарата, предупредил Смирнов.

Если код есть, но само лекарство не отразилось в "Честном знаке", еще не означает, что это контрафакт, продолжил эксперт. Однако, если упаковка смята, небрежно склеена, плохо считывается код – это повод для подозрений. Все упаковки лекарств должны быть в безупречном состоянии, подчеркнул он.

Также он рекомендовал во избежание покупки контрафакта проверить лицензию аптеки и найти информацию о препарате в госреестре лекарственных средств. Все эти данные есть в открытом доступе, сказал Смирнов.

"Любое несоответствие может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара", – подытожил эксперт.

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