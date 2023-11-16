16 ноября, 12:38Общество
Врач предупредила об опасных свойствах жаропонижающих лекарств
Фото: depositphotos/VadimVasenin
Бесконтрольный прием жаропонижающих негативно сказывается на работе печени и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
При приеме препаратов для снижения температуры следует строго соблюдать инструкцию по их применению. Превышение дозировки может повлечь за собой неприятные последствия.
Обычно врачи рекомендуют снижать температуру, если она выше 38,5 градуса. "В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить", – заключила Романенко.
Ранее были названы медикаменты, после приема которых не рекомендуется садиться за руль. В частности, речь идет об успокоительных препаратах, поскольку они влияют на скорость реакции автомобилиста. Кроме того, таким же эффектом обладают антигистаминные средства старого поколения.
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