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16 ноября, 12:38

Общество

Врач предупредила об опасных свойствах жаропонижающих лекарств

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Бесконтрольный прием жаропонижающих негативно сказывается на работе печени и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

При приеме препаратов для снижения температуры следует строго соблюдать инструкцию по их применению. Превышение дозировки может повлечь за собой неприятные последствия.

Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Обычно врачи рекомендуют снижать температуру, если она выше 38,5 градуса. "В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить", – заключила Романенко.

Ранее были названы медикаменты, после приема которых не рекомендуется садиться за руль. В частности, речь идет об успокоительных препаратах, поскольку они влияют на скорость реакции автомобилиста. Кроме того, таким же эффектом обладают антигистаминные средства старого поколения.

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