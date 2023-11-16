Врач предупредила об опасных свойствах жаропонижающих лекарств

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Бесконтрольный прием жаропонижающих негативно сказывается на работе печени и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

При приеме препаратов для снижения температуры следует строго соблюдать инструкцию по их применению. Превышение дозировки может повлечь за собой неприятные последствия.





Татьяна Романенко врач-терапевт Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них.

Обычно врачи рекомендуют снижать температуру, если она выше 38,5 градуса. "В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить", – заключила Романенко.

Ранее были названы медикаменты, после приема которых не рекомендуется садиться за руль. В частности, речь идет об успокоительных препаратах, поскольку они влияют на скорость реакции автомобилиста. Кроме того, таким же эффектом обладают антигистаминные средства старого поколения.

