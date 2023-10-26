Лор назвал главные ошибки при лечении насморка

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Игнорировать врача, лечиться по советам фармацевтов, использовать сосудосуживающие капли дольше положенного, пользоваться санитайзерами и неправильно промывать нос – пять типичных ошибок, которые допускают россияне при лечении насморка. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, отоларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, когда возникает насморк, немногие идут к врачу, однако при появлении неприятных симптомов желательно обратиться к специалисту. Он сможет осмотреть слизистую и подобрать правильное лечение. Это поможет не только быстро выздороветь, но и не получить осложнения, сказал Зайцев.

Также лор призвал не спрашивать совета у фармацевта в аптеке. Специалист лишь предлагает средние варианты препаратов, не зная анамнеза и индивидуальных особенностей человека, что может привести к неправильному лечению насморка, добавил врач.

Помимо этого, не стоит применять сосудосуживающие капли дольше положенного срока, продолжил отоларинголог. Как правило, для лечения достаточно 3–5 дней. Если использовать их дольше, это нанесет вред организму и может вызвать привыкание, из-за чего вырастет риск развития медикаментозного ринита, предупредил лор.

Еще одна ошибка при лечении насморка, по словам Зайцева, – использование антисептиков. Те, что на водной основе, вреда не принесут. Куда вреднее те, что содержат в своем составе спирт. Они крайне губительны для слизистой, подчеркнул врач.

В заключение доктор назвал пятую типичную ошибку – неправильное промывание носа. Он считает, что не нужно использовать подручные средства, самим делать раствор. Лучше купить препарат в аптеке. Также Зайцев предупредил, что для этого не подходят травяные настои и отвары, они могут вызвать аллергию.

Ранее Зайцев дал советы по снятию заложенности носа. Он считает, что для снятия симптомов воспаления при заложенности помогут косточковые масла, антисептики на водной основе, смягчающие препараты и соляные растворы.

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