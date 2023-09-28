Россиян предупредили об ошибках при лечении насморка

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При лечении насморка бесполезно использовать сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Он рекомендовал при насморке не сильно сморкаться, так как это может стать причиной воспаления слуховой трубы.

"Когда у человека при насморке много слизистых выделений, многие пользуются сосудосуживающими каплями. Это неправильно, потому что слизистая очень увлажнена и такие капли плохо действуют. Нужно эвакуировать то содержимое, которое находится в полости носа, носоглотке и пазухах", – заявил он.

По словам Зайцева, необращение к врачу затягивает лечение, возникает фактор упущенного времени. Недуг из острого периода переходит в подострый, затем в хронический. После такого с инфекцией бороться достаточно сложно, уточнил отоларинголог.

На этом фоне, продолжил эксперт, может появиться необходимость хирургического вмешательства, когда врач назначает операцию на носовую раковину или перегородку носа.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что простуда должна длиться не более недели. Он уточнил, что если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, а не спадает, уточнил врач.