Лор предупредила об опасности прогревания носа при насморке

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Прогревание носа при насморке может привести к таким осложнениям, как сепсис, фронтит и менингит. Об этом Москве 24 рассказала врач-отоларинголог Ольга Палажук.

По ее словам, нос категорически нельзя греть при повышенной температуре тела. В противном случае она может подняться еще сильнее.

Также прогревание опасно, если в носу появились плотные корки, а слизь выходит сгустками либо с красными вкраплениями. Воздействие теплом в этом случае способно спровоцировать кровотечение.





Ольга Палажук врач-отоларинголог Нельзя греть нос при гнойных выделениях. Есть риск, что инфекция может пойти дальше и вызвать такие осложнения, как фронтит, менингит и сепсис.

Эксперт добавила, что гнойные выделения часто наблюдаются при аденоидах, хроническом гайморите и полипах полости носа. При этом появляются они, как правило, на ранних стадиях заболевания.

Врач подчеркнула, что прогревание разрешено исключительно в первые четыре-пять дней после появления симптомов. Правда, только когда есть острый насморк, но отсутствуют вышеперечисленные опасные факторы. Если болезнь длится более пяти дней, процедура возможна исключительно после осмотра и разрешения лор-врача.

В целом прогревать нос врач советует с помощью паровых ингаляций. "Можно, например, подышать над картошкой или отваром трав при условии, что на них нет аллергии. Такие ингаляции стимулируют прилив крови к области носа и околоносовых пазух. Активируются иммунные и противовоспалительные факторы. В результате активность вирусной инфекции снижается", – объяснила она.

Подобные ингаляции можно делать четыре-пять раз в день по 15–20 минут. При этом важно вдыхать пар только носом, чтобы не обжечь дыхательные пути.

Также для прогревания подойдут мешочки с разогретой солью или теплые яйца. Их нужно обернуть тканью, чтобы не обжечь кожу лица, отметила Палажук. Кроме того, один-два раза в день можно использовать специальную синюю лампу. Она оказывает противомикробное и противовоспалительное действие, заключила специалист.

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