Лор рассказал, при каких заболеваниях может сесть голос

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При первых признаках осевшего голоса человеку необходимо перестать разговаривать, чтобы не нагружать связки. Об этом Москве 24 рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Под особым запретом шепот, из-за которого гортаноглотка (нижняя часть глотки) напрягается сильнее всего.
"Избегайте холода. Если курите, откажитесь хотя бы на время от вредной привычки. Обязательно соблюдайте диету. Пища не должна хоть как-то травмировать гортань: исключите все твердое, острое, кислое и горячее", – посоветовал врач.
При этом он предупредил, что все эти меры помогут справиться лишь с местными симптомами. Причиной осипшего голоса часто бывают достаточно опасные заболевания, которые важно вовремя диагностировать и начать лечить.
При воспалительных заболеваниях гортани и носоглотки назначают антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты для орошения слизистых оболочек. Также пациенту часто рекомендуют процедуры физиотерапии, которые существенно ускоряют процесс выздоровления.
Причиной хрипоты может быть и аллергия, потому что при ней раздражается слизистая оболочка гортани. Самые распространенные аллергены – пыльца, пыль, а также выделения и шерсть домашних питомцев. В этом случае надо убрать контакт с раздражителем и следовать тактике лечения, выбранной врачом.
Врач также отметил, что осиплость голоса может предупреждать о наличии онкологического заболевания гортани, проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы, а также нервных и психических расстройствах.
Ранее кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, что боль в горле можно лечить и холодом. По ее словам, это поможет только в случае, если она вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой из-за удара или удушения.
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