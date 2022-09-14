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Москва 24

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Общество

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Лор рассказал, при каких заболеваниях может сесть голос

Включите звук: как восстановить севший голос
общество

Фото: depositphotos/IgorVetushko

При первых признаках осевшего голоса человеку необходимо перестать разговаривать, чтобы не нагружать связки. Об этом Москве 24 рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Под особым запретом шепот, из-за которого гортаноглотка (нижняя часть глотки) напрягается сильнее всего.

"Избегайте холода. Если курите, откажитесь хотя бы на время от вредной привычки. Обязательно соблюдайте диету. Пища не должна хоть как-то травмировать гортань: исключите все твердое, острое, кислое и горячее", – посоветовал врач.

При этом он предупредил, что все эти меры помогут справиться лишь с местными симптомами. Причиной осипшего голоса часто бывают достаточно опасные заболевания, которые важно вовремя диагностировать и начать лечить.

Помимо простуды, хрипоту могут вызвать различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит. Он сопровождается сухим кашлем и ощущением, что в горле зудит и царапает. Если ларингит перейдет в хроническую форму, может дойти до того, что полноценно восстановить пропавший голос уже не получится.
Владимир Зайцев
лор-врач высшей категории

При воспалительных заболеваниях гортани и носоглотки назначают антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты для орошения слизистых оболочек. Также пациенту часто рекомендуют процедуры физиотерапии, которые существенно ускоряют процесс выздоровления.

Причиной хрипоты может быть и аллергия, потому что при ней раздражается слизистая оболочка гортани. Самые распространенные аллергены – пыльца, пыль, а также выделения и шерсть домашних питомцев. В этом случае надо убрать контакт с раздражителем и следовать тактике лечения, выбранной врачом.

Спровоцировать аллергическую реакцию может мед, который любят добавлять в молоко, чтобы вылечить больное горло. Поэтому надо быть аккуратнее в методах лечения.
Владимир Зайцев
лор-врач высшей категории

Врач также отметил, что осиплость голоса может предупреждать о наличии онкологического заболевания гортани, проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы, а также нервных и психических расстройствах.

Ранее кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, что боль в горле можно лечить и холодом. По ее словам, это поможет только в случае, если она вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой из-за удара или удушения.

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Трошина Любовь

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