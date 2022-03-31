Врач назвал семь неочевидных причин насморка

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Насморк может возникать из-за стресса, приема некоторых лекарств, проблем с ЖКТ, искривления перегородки, полипов, нарушения гормонального фона и при нестандартном течении коронавируса. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог ЦКБ Управления делами президента РФ Ксения Шараева.
По ее словам, одна из неочевидных причин – вазомоторный ринит, который может появиться из-за стресса. "В результате кровеносные сосуды, которые располагаются в слизистой полости носа, расширяются, переполняются. Происходит отек, повышенная выработка слизи, и человек это ощущает как насморк", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".
В этом случае эксперт советует обратиться к лору, а при осмотре обязательно сказать о наличии стресса. Вполне возможно, что, помимо классических методов лечения, врач посоветует проконсультироваться к психотерапевтом.
Гастроэзофагеальный рефлюкс тоже может быть причиной насморка, предупредила врач. При этом заболевании содержимое желудка забрасывается вместе с желудочным соком в пищевод и раздражает слизистую вплоть до задней стенки глотки, до гортани и носа.
Кроме того, насморк может наблюдаться и при нарушении гормонального фона, продолжила врач (самое частое проявление – ринит беременных). Он также может возникать и при гипофункции щитовидной железы, отметила оториноларинголог.
Прием некоторых лекарственных препаратов, в частности для снижения давления, оральных контрацептивов и обезболивающих, тоже может спровоцировать ринит. "Это не очень частая реакция, но тем не менее она существует. Если человек четко видит связь между приемом препарата и насморком, то рекомендуется выбрать альтернативный препарат", – пояснила Шараева.
Одной из причин может быть и нестандартное течение коронавируса: ринит в данном случае будет единственным симптомом заболевания. "В основном так себя ведет "Омикрон". Он проникает, как и большинство вирусов, через входные ворота, то есть через полость носа, вызывает ринит и проникает дальше в организм, но уже других симптомов не вызывает. Все ринитом и заканчивается", – подчеркнула эксперт.
Специалист посоветовала обратиться к лор-врачу, который сможет определить, действительно ли перегородка искривлена, и выпрямит ее хирургическим путем, если это необходимо.
Кроме того, еще одной причиной могут быть воспаления в области носа и в том числе полипы. "Это специфические разрастания слизистой оболочки, которые заполняют околоносовые пазухи и полость носа, могут мешать дыханию, и на их фоне продуцируется большое количество слизи. Самому это никак не понять. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он посмотрел и, если нужно, сделал снимок пазух", – добавила эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хроническая заложенность носа чревата проблемами со здоровьем. Они становятся причиной инфарктов, инсультов и более ранней смертности. На этом фоне нарушаются обменные процессы, что приводит к полноте из-за откладывания избыточного количества жиров.
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