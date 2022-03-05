Терапевт рассказал, как облегчить насморк при "Омикроне"

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам промывать нос морской водой при заражении "Омикроном".
"Лечить насморк не надо никак, кроме как промывать нос, потому что он все равно пройдет с лечением и без лечения одинаково", – поясняет врач.
Облегчить состояние помогут сосудосуживающие капли, говорит эксперт. Однако длительно применять такие средства не стоит, поскольку они вызывают привыкание, предупреждает специалист.
"Сосудосуживающими каплями можно пользоваться не больше недели, желательно не чаще 2–3 раз в день", – уточняет врач.
По словам терапевта, из-за сосудосуживающих капель происходит сокращение гладкой мускулатуры капилляров. "Если их слишком долго применять, капилляры к этому привыкают, потом без капель нос будет заложен уже по другой причине", – подчеркнул специалист.
Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко объяснила, что при "Омикроне" из-за раздражения нервных окончаний гортани и глотки появляется кашель. Таким образом, этот симптом нельзя лечить муколитическими средствами, вызывающими мокроту. Обычно пациенту назначаются препараты, подавляющие приступы, и ингаляции, указала специалист.
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