Лор рассказала, как правильно лечить кашель при "Омикроне"

Фото: depositphotos/imagepointfr

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что кашель при "Омикрон"-штамме возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани, поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту.

"Плюс при "Омикроне" происходит воспаление в верхних дыхательных путях. В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях", – приводит слова специалиста Ura.ru.

При лечении такого кашля назначаются препараты, подавляющие приступы, продолжила Мальченко. Также рекомендуются ингаляции, в том числе с минеральной водой и различными лекарствами. По словам врача, такие процедуру смягчают и увлажняют слизистую, поэтому раздражение проходит.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что, по его мнению, в России еще возможны новые подъемы заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, это произойдет в том случае, если будет выявлена новая мутация вируса или снизится уровень коллективного иммунитета.

До этого бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко завил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стала управляемой. По его словам, в настоящее время у российских медработников есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться.