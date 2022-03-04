Онищенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стала управляемой

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Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что ситуация с распространением коронавируса в стране стала управляемой.

"Эпидемический процесс спадает, потому что образовался популяционный иммунитет, и природа нам на последнем этапе помогла. Сезон играет определенную роль, учитывая, что погода способствует тому, чтобы люди меньше простывали", – приводит его слова ТАСС.

Онищенко пояснил, что сейчас у российских медработников есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться. Также он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации предусматривает применение точечных мер.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов, а также отменяются ограничения в сфере спорта и культуры. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания "Омикроном" и госпитализаций продолжает снижаться.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 к октябрю. По его словам, теплое время года оказывает противоэпидемический эффект, и в связи с этим существует надежда, что до лета и летом крупных вспышек вируса не будет.

Он уточнил, что пока неизвестно, что может быть, но вероятность появления нового штамма COVID-19 достаточно высока. По мнению Крючкова, новые варианты могут образоваться от "Дельта"-штамма или другого гибрида.