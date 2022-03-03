Иммунолог спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 к октябрю

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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма COVID-19 к октябрю. Об этом он сообщил Москве 24.

"По марту непонятно, будет ли вспышка B.2 или нет. Понятно, что у нас в плюс будет играть то, что сейчас близится лето. Несмотря на то, что коронавирус пока несезонное заболевание, но у него есть сезонный компонент выраженный", – пояснил эксперт.

По словам иммунолога, лето оказывает противоэпидемический эффект, и в связи с этим существует надежда, что до лета и летом крупных вспышек вируса не будет.

"А то, что будет осенью и зимой – там скорее всего подоспеют какие-то новые линии, но уже не от "Омикрона" отпочковавшегося, а, например, от "Дельты", или другого гибрида", – отметил специалист.

Он уточнил, что пока неизвестно, что может быть, но вероятность появления нового штамма COVID-19 достаточно высока.

"Это явно больше 50%. Скорее всего это подоспеет к октябрю", – заключил Крючков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, но COVID-19 никуда не уходит, и новые случаи заболевания все равно будут. По его словам, в связи с тем, что заболеваемость будет не на таком высоком уровне, система здравоохранения справится с этой ситуацией.

За последние сутки в России госпитализировали 10 620 человек с коронавирусом. Выздоровели за 24 часа еще 170 689 человек. При этом выявлено 93 026 новых случаев. За сутки умер 781 человек.