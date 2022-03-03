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Москва 24

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общество

11:01

В России за сутки госпитализировали 10 620 человек

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 10 620 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне в больницы попали 1 754 человека. Таким образом, количество госпитализаций снизилось на 9,6%. Снижение числа госпитализаций зафиксировали в 48 субъектах РФ, а увеличение – в 34 регионах.

В Свердловской области выявили 4 797 случаев, Самарской области – 3 874 случая, Санкт-Петербурге – 3 562, Башкирии – 3 314, Нижегородской области – 3 116, Пермском крае – 2 882, Воронежской области – 2 804, Ростовской области – 2 773, Москве – 2 683.

Выздоровели за 24 часа 170 689 человек. При этом выявлено 93 026 новых случаев. За сутки умер 781 человек.

Ранее заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть на 10% выше статистики.

Иммунолог отметил, что ранее ученые считали, что для предупреждения пандемических процессов необходим уровень коллективного иммунитета в 75%, однако на практике целевым является уровень в 90–95%.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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