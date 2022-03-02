В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений коронавирусом в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В мире за прошедшую неделю более 10 миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией, свыше 60 тысяч человек умерли.
При этом число выявленных случаев заражения снизилось на 16% по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее, а число смертей снизилось на 10%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В организации уточнили, что с 21 по 27 февраля в мире было зафиксировано 10 776 582 новых случая коронавируса. Также зарегистрировано 60 155 случаев летального исхода. Это на 16 и 10% соответственно меньше, чем на предшествующей неделе.
По данным ВОЗ, в Западно-Тихоокеанском регионе число случаев COVID-19 увеличилось на 32%. При этом снижение заболеваемости зафиксировано в Восточном Средиземноморье – на 34%, а также в Америке – на 30%. В Европе число заболевших снизилось на 24%.
Самое большое число заболевших было выявлено в Германии – 1 119 632 человека. На втором месте – Республика Корея (1 032 008), на третьем – Россия (920 697).
Всего с начала пандемии коронавируса в мире было выявлено 435 626 514 случаев заражения. За это время умерли 5 952 215 человек.
Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется. Он отметил что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.
Кроме того, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России могут наблюдаться незначительные повышения заболеваемости коронавирусом, однако в целом тенденция идет на снижение. Специалист считает, что значительные вспышки заболеваемости могут наблюдаться при появлении новых штаммов в следующем эпидемиологическом сезоне.
В столице стабильно снижается число новых случаев заражения COVID-19
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